Tras 'salir' en catálogo de Televisa y 10 años retirada, actriz vuelve a las novelas ¿en TV Azteca?

Ciudad de México.- Una querida actriz, quien ha sido protagonista y villana, regresa luego de 10 años retirada de las telenovelas y lo hace a través de las pantallas de ¿Televisa o TV Azteca?

Se trata de Lucero, quien vuelve a los melodramas este lunes 17 de enero a las 14:30 horas (CDMX) con la retransmisión de Alborada por el Canal de Las Estrellas, la cual salió al aire por primera vez en 2005 y fue producida por Carla Estrada.

La historia de época, protagonizada por ella y el galán de galanes Fernando Colunga, vuelve a las pantallas de Televisa luego de que Lucero decidiera hacer su último melodrama en el 2012, Por ella soy Eva.

Como se recordará, la llamada 'Novia de América', quien participó en Cuando llega el amor, Soy tu dueña, Mañana es para siempre, Lazos de amor, entre otros, presuntamente fue vetada de la televisora de San Ángel por varios años, hasta que en 2017 volvió.

Incluso, uno de los más grandes escándalos en su carrera sucedió cuando la también cantante fue señalada de presuntamente aparecer en el polémico 'catálogo' de Televisa, mejor conocido como 'prosticatálogo'.

Este presuntamente contenía los nombres y fotos de actrices que supuestamente se les ofrecían a inversionistas a cambio de que invirtieran en la empresa y ellas obtuvieran protagónicos o beneficios laborales.

Aunque famosas como Kate del Castillo aseguran que sí existió, esto nunca fue confirmado y permaneció, hasta la fecha, como un rumor. Además, Lucero se encargó de negarlo rotundamente cuando ella se vio involucrada.

Como se recordará, en 2019 circuló la imagen de una ficha con la foto de la actriz a los 24 años en la que se detallaba su información personal, sin embargo, la cantante negó la existencia de un catálogo y desmintió haber estado involucrada en algo así.

El catálogo de Televisa yo creo que no existe, nunca en mi vida he visto a alguien que tenga un catálogo de Televisa, yo creo que es una leyenda urbana. Nunca he estado en un catálogo", mencionó tajante.