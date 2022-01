Tras subir 40 kilos y veto de TV Azteca, famosa villana vuelve a Televisa ¿desfigurada por cirugías?

Ciudad de México.- La famosa villana de telenovelas Gabriela Spanic, quien se fue a Telemundo hace unos meses para estar en La Casa de los Famosos y presuntamente habría acabado vetada de TV Azteca tras unirse a sus filas, confirmó que regresa a la actuación de la mano de un esperado proyecto de Televisa.

Como se recordará, la actriz comenzó su carrera artística en su natal Venezuela pero fueron sus papeles como antagónica en la empresa de San Ángel los que la lanzaron a la fama y la hicieron consolidarse como una de las estrellas más aclamadas de los últimos tiempos.

En 2011, la mujer de 48 años de edad dio la sorpresa de unirse a las filas del Ajusco luego de quedarse sin exclusividad en Televisa pero las cosas no salieron como lo planeó.

5 años más tarde demandó a la televisora asegurando que le quitaron el contrato de exclusividad cuando aún le quedaba un proyecto pendiente por hacer. Esto ocasionó que le interpusieran un supuesto veto.

Aunque es una mujer aguerrida, no todo ha sido miel sobre hojuelas para Gaby y se ha enfrentado a fuertes situaciones; hace tiempo la venezolana contó que cuando murió su primer novio, Ángel, subió 40 kilos por la depresión que atravesó pero supo salir del bache y recuperó su figura tras motivarse para entrar a un concurso de belleza.

Durante la mañana de este lunes, Spanic brindó una entrevista exclusiva al programa Hoy en donde contó que volvió a ser contratada por el productor Salvador Mejía tras haber trabajado con él para el exitoso melodrama de La Ursurpadora pero ahora integrándose al elenco de Corazón Guerrero.

Muchos fans de Gabriela consideran que ya se le pasó la mano con las cirugías y que luce irreconocible tras someterse a nuevo tratamiento, pero en la reciente entrevista la venezolana explicó cuál fue su más reciente arreglito estético y dijo que ella no tiene nada en contra de visitar el quirófano.

Tengo mucha nalga y la gente cree que yo me inyecté, pero nada qué ver y por eso me quitó nalga. También esa parte de la entrepierna quedó un poco colgadita, cortó y subió, la cicatriz de la cesárea me la arregló, me estiró un poquito la piel. Yo me veo en el espejo y me gusto", expresó.