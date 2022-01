Acabó en manicomio y desfigurada: Tras caer en drogas, exactriz de Televisa ahora se dedica a esto

Ciudad de México.- Una famosa actriz y modelo, quien cayó en el infierno de las adicciones y terminó desfigurada e internada en un hospital psiquiátrico luego de hundir su carrera, resurgió hace casi una década y ahora se dedica a otra carrera muy distinta.

Se trata de Carmen Campuzano, quien además de actuar y participar en programas de Televisa y TV Azteca, estaba en la cúspide de su carrera en los años 90 al caminar las mejores pasarelas y trabajar con los diseñadores más prestigiosos.

Sin embargo, sus excesos la hicieron tocar fondo, pues se hundió en drogas y alcohol. Carmen adquirió Leptospirosis, bacteria que "le empezó a modificar el rostro" y la cual, aunada a sus vicios, la dejó completamente desfigurada y destruyó su vida profesional.

La modelo sufrió varias crisis por sobredosis y estuvo a punto de morir en varias ocasiones. Fue internada múltiples veces en clínicas de rehabilitación y hasta estuvo en un hospital psiquiátrico de la CDMX por 21 días.

Aunque se sometió a varias cirugías para arreglar sus facciones, quedó irreconocible. La actriz y modelo poco a poco se hundió en la miseria, sin embargo, años más tarde logró dar un giro completo a su vida y dedicarse a algo que la hace muy feliz.

Campuzano, quien debutó como actriz en Televisa para un capítulo de Como dice el dicho en 2016, se volvió consejera en adicciones y tanatóloga pues logró la sobriedad hace más de 9 años.

Actualmente, completamente recuperada y con el rostro reconstruido, la modelo mexicana busca ayudar a otros que pasan por lo que ella pasó para que salgan adelante.

En entrevista para el programa transmitido por YouTube de Chisme No Like, la también empresaria contó un poco sobre a lo que se dedica ahora.

La actriz reveló que gracias a su nueva profesión ha ayudado a muchos, incluyendo a artistas, a superar momentos difíciles.

He tenido unos resultados maravillosos, porque también he ayudado a varias personas e incluso he ayudado a algunas personas del medio a que se reintegren", contó.