Adiós 'Hoy': Tras subir 12 kilos y sin exclusividad en Televisa, polémica actriz debuta en 'VLA'

Ciudad de México.- Una querida actriz y cantante se presentará este martes 18 de enero en el foro de Venga la Alegría luego de que perteneciera a las filas de Televisa y hasta diera entrevistas en exclusiva al programa Hoy.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata de la Edith Márquez, quien saltó a la fama en su carrera musical con el popular grupo Timbiriche, aunque a finales de los 90 se lanzó como solista y también logró tener espectacular éxito.

Edith no solo es compositora, pues también estuvo en algunos programas y telenovelas de Televisa como Papá Soltero, Agujetas de color de rosa, Sentimientos ajeno, El privilegio de amar y Amarte es mi pecado (como ella misma).

La artista mexicana incluso dio entrevistas exclusivas al matutino Hoy, rival de Venga la Alegría, sin embargo, en 2018 sorprendió al cambiarse a las filas de TV Azteca, dejando claro que ya no tenía contrato de exclusividad con la televisora de San Ángel.

A través de una fotografía, Edith anunció que estaba "lista para una nueva etapa" y confirmó que sería juez en el reality show La Academia en el Ajusco, siendo este uno de sus programas más populares.

La cantante, quien luce espectacular a sus 48 años, tuvo problemas con su peso años atrás. Según confesó en entrevista con Gustavo Adolfo Infante en 2017, subió 12 kilos porque dejó de fumar.

Yo dejo de fumar y de pronto subo 12 kilos... yo no podía aparecer en la tele porque la pregunta no era el disco, la canción o l sencillo porque era: '¿Qué te pasó?' Todos decían: '¿a esta qué le pasa?' Fue una etapa muy difícil de mi vida, me llevó como 6 meses bajar de peso y seguir con mi carrera", confesó.