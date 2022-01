Andrea Escalona se luce con coqueto 'outfit' en 'Hoy' y cautiva a todo Televisa: "Qué preciosa"

Ciudad de México.- De nueva cuenta la controversial conductora Andrea Escalona logró poner de cabeza a sus fieles admiradores y fans de las redes sociales y al público de Televisa pues hace algunas horas se dejó ver luciendo un coqueto 'outfit' en el programa Hoy.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

El día de ayer lunes 17 de enero se conmemoró el Blue Monday, el cual supuestamente es el día más triste del año, y la hija de Magda Rodríguez aprovechó para invitar a todos sus seguidores a través de Instagram a permitirse sentir todas sus emociones pues es completamente válido.

Se vale cuando quieras y lo necesites, estar triste y tener un mal día, se los dice alguien que trabaja en la tv, que siempre está sonriendo a la hora de la chamba aunque necesariamente no siempre estoy feliz y me encanta como ser humano darme permiso de experimentar todas las emociones … pero recuerda que un mal día no es una mala vida", explicó.