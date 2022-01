Es gay: Tras volver a Televisa, polémica actriz halla a su novio con otro hombre ¡en su propia casa!

Ciudad de México.- La revista TVNotas sacó en su portada de este martes 18 de enero que la querida actriz venezolana Gabriela Spanic, quien recientemente confirmó su regreso a los melodramas de Televisa, se enfrentó a una nueva decepción amorosa debido a que descubrió que su último novio era gay.

Un supuesto informante contó detalles del duro golpe que recibió la villana de melodramas como Soy tu dueña pues presuntamente habría hallado a su pareja sentimental besándose con otro hombre dentro de su propia casa.

TVNotas recordó que la nacida en Venezuela confesó durante el reality La Casa de los Famosos que uno de sus exnovios era gay y aseguran que la actriz se refiere a su última pareja, el bailarín Andréi Mangra a quien conoció mientras participaba en Dancing with the stars en Hungría.

Supuestamente, Spanic aceptó que su novio estuviera viviendo en su casa y que conviviera con su hijo pues demostró ser muy buena persona, pero al final la terminó traicionando y solo la utilizó para tener donde quedarse y ganar fama.

Sin embargo, explicó que Gaby no resultó tan afectada con esta decepción y que incluso ya le dio el perdón a Andréi pese a que traicionó su confianza y solo la usó.

Sí; a los pocos meses, Andréi la buscó porque Gaby regresó a Hungría como juez del reality Dancing with the stars, él le pidió disculpas y ella lo perdonó, le aconsejó que nunca jugara con una mujer para sobresalir en la vida, que no era justo ni para ella ni para nadie, pero le dijo que todo estaba bien y ahí quedó esa amarga experiencia", añadió.