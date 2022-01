¡Escándalo en TV Azteca! Por 'hablar de más' con alto mando, querían golpear a polémico narrador

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En días recientes, salió a la luz una anécdota sobre uno de los narradores de deportes más polémicos de TV Azteca, el cual por poco habría sido golpeado tras 'hablar de más' con un alto mando del Ajusco.

El conductor que iba a recibir una 'paliza' por parte de sus compañeros de TV Azteca Deportes sería, nada más y nada menos de Christian Martinoli; así lo compartió Barak Fever en su podcast Me quiero volver chango.

En la imagen, Christian Martinoli, periodista y narrador de TV Azteca Deportes.

En su podcast, Fever y Alejandro Blanco, excompañero de Martinoli en TV Azteca, cuentan que hace unos años, Martinoli rompió un pacto no escrito que tenía la redacción de deportes canal Azteca.

Supuestamente, los periodistas se rotaban para no ir a las oficinas los sábados y domingos, ya que esos días había poca actividad. No obstante, Martinoli no sabía de ese acuerdo y 'metió en problemas' a sus compañeros al revelarlo.

Martinoli no sabía de este arreglo. Creo que la primera chamba que le pidió David Faitelson fue aparecer en la redacción un sábado y no encontró a nadie, había poca gente. Un lunes o martes encontró a David, que le preguntó: '¿Cómo te fue?' El respondió: 'Bien pero no había nadie'", narró el exconductor del Ajusco.

De esta forma, y sin malas intenciones, Martinoli 'acusó' a sus nuevos compañeros y provocó que Faitelson regañara a la redacción y muchos de ellos, como Carlos Aguilar o Polo Díaz ''le traían ganas, lo veían como un chismoso''.

Sin embargo, las incomodidades se pasaron con el tiempo y la relación entre Martinoli y sus compañeros mejoró. ¡De no creerse!

Fuente: Medio Tiempo