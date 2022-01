Exconductor de 'Hoy' aparece en 'Sale el Sol' y da triste noticia a los televidentes

Ciudad de México.- El exconductor de programa Hoy, Arturo Carmona informó mediante una entrevista para el programa Sale el Sol, que dio positivo a Covid-19 por segunda ocasión.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

En la charla, el también exfutbolista indicó que se encuentra aislado en su casa, argumentando que está de maravilla, en espera dar negativo a la enfermedad en los próximos análisis.

Una tos muy leve empecé a sospechar no pasé de ahí. Después bueno me tocó un poquito de dolor de piernas, posteriormente la producción me manda a hacer pruebas a Maribel Guardia también porque somos compañeros de la historia", indicó.