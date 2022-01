Horóscopos de hoy 18 de enero 2022: Mhoni Vidente presenta las predicciones para mi signo zodiacal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- "¿Cuál es mi horóscopo de hoy, martes 18 de enero del 2022?", Mhoni Vidente, la pitonisa más famosa de México y el mundo te responde esta pregunta con las predicciones del día para tu signo zodiacal. ¡Consúltalas aquí!

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Aries

Es posible que en estos días intenten jugar con sus emociones; no baje la guardia y no deje que gente externa busque manipularlo. Invierta en objetos que le dejen más satisfacciones. Hoy el trabajo le traerá agradables momentos.

Tauro

En estos días, hallará cualidades muy lindas en su actual pareja. En los juegos de azar tendrá más suerte de lo que cree, confíe en usted mismo. Sorpresas agradables en su oficina. Ha subido de peso, pero no es grave.

Géminis

Su relación de pareja necesitará más de su parte; ir a terapia le ayudará a saber qué busca en esta vida. Por fin encuentra el sitio para depositar sus ahorros. Sus problemas estomacales experimentarán una gran mejoría.

Cáncer

Puede verse confundido a nivel sentimental en estos días, si no deja que su corazón hable con sinceridad. Buenas noticias en lo que respecta al dinero. Ofertas para cambiar de trabajo, pero aún no es momento de elegir.

Leo

Hablar con un buen amigo aclarará sus dudas relacionadas con el amor. Elimine los gastos que ahora no son indispensables, como el maquillaje y gustos de lujo. Sea consecuente con sus decisiones de su empleo o tendrá problemas.

Virgo

Es momento de ser más dulce y tierno con su pareja; ya no tenga miedo a resultar herido en estos días. Le pagan una suma que olvidó que había prestado hace días. En el trabajo será el éxito total, todos le consultarán. Duerma más.

Libra

Su corazón está predispuesto a iniciar una nueva relación; pero debe ser más claro con esta nueva persona. Resuelva todas las cuestiones de dinero que tiene pendientes. La ambición puede crearle tensiones en el trabajo.

Escorpio

Su vida amorosa está en un momento clave, que pronto le ayudará a aclarar qué es lo que realmente desea en su corazón. No haga gastos que no tenía contemplados en esta semana. No se deje absorber por sus labores, vienen grandes cambios.

Sagitario

Sus seres queridos le darán la ayuda y amor que desea y merece en esta época difícil. Adopte soluciones inteligentes para sus problemas de dinero. Jornada idónea para definir sus metas en su nuevo puesto de trabajo.

Capricornio

Tendencia a caer en la monotonía del amor; sea más espléndido con su pareja y deje que le demuestren cuánto lo aman. Controle los gastos y finanzas personales en esta semana. Procure no crearse conflictos con sus compañeros de oficina.

Acuario

Cuide más que nunca la amistad y el amor. Buena suerte con sus gastos de estos días. Manténgase atento a los movimientos en su oficina, pues habrá recortes importantes. Le sentará bien hacer ejercicio, ya que templa la mente y los nervios.

Piscis

Momento romántico ideal para iniciar una nueva relación. Estudie la forma de sacar más rendimiento a sus ganancias; puede invertir en algo grande. Se presentan muchos compromisos que le ayudarán a crecer espiritualmente.

Fuente: Staff