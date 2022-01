¡No se queda callado! Pepillo Origel revela cómo Flor Rubio le tendió una mala "jugada"

Ciudad de México.- Luego de que se saliera a la luz que Juan José Origel perdió la demanda que Flor Rubio interpuso en su contra por daño moral, el conductor volvió a tocar el tema y aseguró que todo se trató de una mala "jugada" para desprestigiarlo.

Como se recordará, en 2016 se filtró un audio donde Origel habla de manera negativa sobre la trayectoria periodística de Rubio, asegurando que ella obtuvo beneficios profesionales debido a su relación con productores y otras personas influyentes del medio.

En un reciente video publicado en su cuenta de YouTube, Pepillo reveló que fue un empleado de la conductora quien lo grabó a escondidas cuando salía del baño durante un evento. También indicó que antes de ello, dicho hombre habló "pestes" de ella.

Me aborda y me empieza a hablar pestes de ella: Que le diera trabajo y traca, traca, traca. Le dije 'a mí qué me vas a contar'. Pero eso no lo grabó", expresó el presentador.