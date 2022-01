Paralizado y enfermo: Tras años retirado y sin dinero, galán de novelas da trágica noticia en 'Hoy'

Ciudad de México.- Tras preocupar por su estado de salud y confesar que tuvo que vender sus bienes para sobrevivir, un famoso galán de telenovelas reaparece en el programa Hoy luego de años retirado para hablar de su enfermedad.

Desde su casa en Acapulco, Guerrero, donde permanece desde que inició la pandemia luego de retirarse del medio artístico por sus problemas de salud, el actor Andrés García habló en exclusiva con el matutino de Televisa sobre la enfermedad que padece.

Tengo el problema de la operación, me operaron hace cinco, seis años, me pusieron 10 tornillos, me esperé mucho tiempo, los médicos me lo dijeron, no quise hacer caso, estoy pagando el precio", comentó.