¡Pura nostalgia! Estos son los artistas que estarán presentes en el 2000's Pop Tour

Ciudad de México.- Hace solo unos días, Ari Borovoy anunció la continuación del exitoso 90's Pop Tour. Ahora, el famoso publicó en sus redes sociales el primer avance de lo que será el 2000's Pop Tour, el cual despertó el interés de los amantes de la música pop en español.

Según comentó, el primer concierto de la gira se realizará el 10 de junio de 2022, en la Arena Ciudad de México. La presentación tendrá un formato de 360 grados y en cuanto a otras fechas, en julio se hará presente en Monterrey y Guadalajara.

Entre los artistas confirmados para esta esperada edición están: Paty Cantú, Yahir, Kudai, Playa Limbo, Nikki Clan, Motel, Fanny Lu, Pee Wee y Bacilos, los cuales se presentarán frente a los fans que han vibrado con sus canciones.

En cuanto a la evidente ausencia de RBD, Ari explicó que no quiso extenderles la invitación debido a que conoce que ellos están planeando una gira desde hace 2 o 3 años, por lo que respetará esto y por esta razón ellos no podrían estar en esta gira.

Cabe mencionar que la agrupación Nikki Clan tenía 10 años sin estar en los escenarios, por lo que este proyecto los estará reencontrando tras hacerse famosos por canciones como Mírame, Niñas mal y No me digas que no,

Se espera que el espectáculo llegue a distintas ciudades de América, tal y como el 90's Pop Tour tocó en México, Estados Unidos, Honduras, Guatemala, Costa Rica y El Salvador a lo largo de 89 shows.

Fuente: Infobae, TV Notas y Publimetro