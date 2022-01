VIDEO: En pleno show, fan de Carlos Rivera logra foto que "no tiene ni Cynthia Rodríguez"

Comparta este artículo

Guanajuato, Guanajuato.- Una fanática de Carlos Rivera burló la seguridad del concierto que ofreció en el Palenque de Guanajuato y consiguió una selfie que aseguran los fans, "ya quisiera su novia Cynthia Rodríguez".

La foto no es solo una selfie con el intérprete de Recuérdame, sino que se trata de una instantánea tomada cuando el famoso se encontraba cantando en pleno show, motivo por el que casi es detenida por un guardia.

El momento en el que la mujer brinca la valla de seguridad y corre junto al artista para tomarse una foto, se viralizaó este fin de semana en redes sociales, donde muchos cibernautas coincidieron al decir que "esa foto no la tiene ni Cynthia Rodríguez".

Además de que la pareja no comparte fotos juntos en redes sociales, es raro captarlos en eventos públicos en los que asistan ambos, sin embargo, eso no significa que no se acompañen a sus compromisos profesionales.

Al concierto que ofreció Carlos Rivera este fin de semana en Guanajuato, también asistió la exacadémica acompañada de su amiga y compañera Kristal Silva, quien compartió en Instagram algunos momentos del show.

A pesar de que Carlos y Cynthia llevan varios años como pareja, a los fans no se les cumple el sueño de verlos juntos en una fotografía debido a la extrema privacidad con la que llevan su relación.

Fuente: El Universal