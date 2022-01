VIDEO: Médico recomienda hospitalización a Adamari López; la internan 3 días

Ciudad de México.- El estado de salud de Adamari López ha mejorado con el transcurso de los días, prueba de ello es que recientemente publicó un video en el que se sinceró y charló con sus admiradores.

A través de la grabación, la estrella contó cómo fue su experiencia en el hospital, a donde ingresó debido a un cuadro de infección de coronavirus, el cual ella en un inicio confundió con un simple catarro.

López tomó la decisión de internarse en el nosocomio debido a la recomendación de su médico. Por lo cual, su estadía en el centro de salud fue medida preventiva.

Esta sería la segunda vez que la artista de positivo a la prueba de Covid-19. En esta ocasión, la enfermedad la mantuvo al interior de un hospital durante tres días.

Hasta el momento, los malestares provocados por el virus han desaparecido casi por completo, sin embargo, el test de la actriz continúa arrojando resultado positivo.

"Aún sigo positiva del COVID, pero me siento muchísimo mejor, el tratamiento me funcionó muy bien, estuve 3 días y hoy ya me siento muchísimo mejor".