"Viene tomada": Tania Rincón se harta en 'Hoy' y exhibe a actriz por llegar 'borracha' a Televisa

Ciudad de México.- Esta mañana de martes la conductora michoacana Tania Rincón explotó en plena transmisión del programa Hoy y destapó que una de sus compañeras había llegado 'borracha' a las instalaciones de Televisa.

Aunque en otras ocasiones la expresentadora de TV Azteca ha tenido diferencias con su compañera Andrea Escalona, en esta ocasión no fue así y tampoco se peleó con las titulares del matutino Andrea Legarreta o Galilea Montijo.

Se trata de la conocida actriz y comedianta Liliana Arriaga, quien este18 de enero regresó al foro de Hoy como conductora invitada y causó sensación al participar en varias de las dinámicas de la sección fitness, La Nube, los juegos Pásale al pizarrón y Tararea la rola.

Sin embargo, fue precisamente en una de estas secciones cuando 'La Rincón' se hartó de escucharla gritar y exhibió frente a todos en el foro que la invitada había llegado con unos tragos encima.

Resulta que en el juego Pásale al pizarrón, 'La Chupitos' no pudo completar las respuestas porque Andrea Legarreta le pidió que hiciera las cosas bien y eso la desconcentró.

Ya no, ya no ¡ay no, me quitó el tiempo!", gritó la conductora invitada.