Chapoy lo vetó por 'violador': Actriz llega a 'Ventaneando' y hunde a actor de Televisa tras abuso

Ciudad de México.- La famosa actriz mexicana Elisa Vicedo volvió a aparecer en el programa Ventaneando a través de una videollamada y confirmó que volverá a retomar su demanda contra el actor de Televisa Eduardo Carabajal, a quien señaló por abuso sexual y agresión física.

La artista actualmente radicada en Canadá a aprovechado en diversas ocasiones las cámaras de TV Azteca para hablar sobre su caso y ha contado con el apoyo de la mismísima periodista Pati Chapoy, quien ha dado a entender que el galán mexicano no tendrá una oportunidad laboral en esta empresa.

En la reciente plática entre Ventaneando y Elisa, la joven explicó que aunque duda de que su caso tenga resultados positivos, está dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias contra Eduardo.

Asimismo, Elisa aprovechó para destacar todo lo que ha logrado en su vida luego de haber sufrido abuso sexual en 2016 y ser agredida por su abusador un año después.

Tengo dos manos, he trabajado de todo aquí en Canadá, desde mesera, desde vender cosas desde limpiar casas, soy una mujer migrante, hoy por hoy soy dueña de mi propio kinder, pero he hecho de todo y creo que eso me ha cambiado la vida porque si me hubiera quedado en México, por eso le digo gracias Eduardo por haberme golpeado, porque si me hubiera quedado en México simplemente hubiera sido quizá una actriz más que no hubiera evolucionado a este nivel de persona y por eso estoy eternamente agradecida con él", dijo sin pena.