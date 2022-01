Enfermo y sin exclusividad: Tras veto de Televisa, galán de novelas hace dura confesión en 'Hoy'

Ciudad de México.- Un polémico actor y conductor, quien ya no tiene exclusividad y habría sido vetado de Televisa debido a sus escándalos, reapareció en el programa Hoy e hizo una inesperada revelación sobre su salud.

Se trata del también exbailarín y cantante Sergio Mayer, quien se ha mantenido en medio de la polémica durante el último año pues fue acusado de usar sus influencias en la política para llevar al actor Héctor Parra a la cárcel pues él apoya a su hija Alexa Parra quien lo señaló por supuesto abuso sexual.

Debido a esta situación, hace unos meses el canal de YouTube El Borlote reportó que el artista mexicano presuntamente habría acabado vetado de Televisa y TV Azteca, sin embargo, esto nunca se confirmó.

Durante la mañana de este miércoles 19 de enero, Mayer apareció en el matutino de Las Estrellas, donde hace unos días fue conductor invitado, y contó que fue diagnosticado con una enfermedad pulmonar que le ha traído delicados problemas desde hace un tiempo.

El actor explicó que sufre tos crónica y comentó que le han dicho los especialistas: "Ya cuando toso me duelen los pulmones y me dijeron 'ten cuidado, eso es gravísimo' pero ya me estoy cuidando y estoy empezando a tomar los medicamentos".

Pese a lo delicado de la situación, el exGaribaldi descartó que se trate de algo relacionado con el Covid-19:

De repente me dan ataques de tos y asma, ya me dieron shots para que se me abran (las vías respiratorias), de repente empiezo a toser y no puedo respirar, se me cierran los bronquios y es lo que tengo inflamado y no pasa el aire ni para adentro ni para afuera, pero no es Covid".