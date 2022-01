¿Su novio es gay? Tras veto de TV Azteca y cirugías, actriz de Televisa impacta con fuerte noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras tremendo pleito con TV Azteca y anunciar su regreso a Televisa, una famosa actriz de telenovelas estalla y aclara si es verdad que encontró a su entonces novio siéndole infiel con otro hombre.

Se trata de la actriz venezolana Gaby Spanic, quien alzó la voz luego de que TVNotas reportara este martes que su entonces pareja Andréi Mangra, un bailarín rumano de 30 años, fue descubierto con otro hombre en su casa cuando vivían juntos.

Aunque ella misma había revelado que hace muchos años sí descubrió a un exnovio besándose con un hombre en su propia casa, Gaby decidió poner fin a las especulaciones sobre su vida amorosa.

A través de sus redes sociales, la artista de 48 años que se acaba de someter a varias cirugías en diciembre para mejorar su apariencia física, negó tajantemente esta información destacando que los rumores surgen porque no les gusta verla feliz y triunfando en su trabajo.

¡Algunos medios no pueden vivir sin mí! SOY DE MI MISMA Jajajajaja,¡Se nota que necesitan gente TOP para vender revistas! ¡Pues no les daré la dicha de verme infeliz con tanta difamación! ¡Ya dejen de meterse en la vida privada de los famosos! ¡Inventando información falsa! #QUECOINCIDENCIAS Cada vez que empiezo proyecto, me ven feliz, agradecida, avanzando empiezan a dispararme a quema ropa, ¿no les da vergüenza ganarse la vida así?".

La artista, quien regresa a las telenovelas este 2022 en Corazón Guerrero del productor Salvador Mejía, se lanzó contra sus detractores.

"¡Y ni hablar de los haters contratados para perjudicar! ¡Yo les llamo los terroristas emocionales de las redes sociales! ¡Pobres!, seguramente no les han dicho un te amoooo en sus vidas, por ello tanto odio en sus corazones. ¡De allí viene tanto resentimiento!, Quiero expresarles a mis y muy pocos detractores que viven en el anonimato, y que se acobijan de cobardía, que lamento mucho la suerte que les tocó vivir, pero yo no tengo culpa de ello".

Y añadió: "¡Mientras más dardos negativos me lancen, son más bendiciones que Dios me dará! ¡Y le pido mucho a él! ¡Que les despeje sus vidas! ¡Y les dé aliento, felicidad, salud, abundancia, belleza, fama, ¡que dejen un legado importante a la sociedad! ¡Gracias por la importancia tan Grande que me dan!, porque les confieso mis ángeles que me siento vigilada, lamento también y mucho quitarles el sueño”.

Posteriormente, la exreina de belleza conocida por su papel en la exitosa telenovela La Usurpadora destacó:

¡Quiero dejar claro que mi vida privada, no le incumbe a nadie! Trasgredir, insultar, enlodar, ¡mentir es muy grotesco! ¡Y no subestimen la inteligencia del público, pues tienen la capacidad de saber quién es cada quién! ¡En criollo no se les puede dar atole con el dedo!".

Finalmente, Spanic agradeció el cariño de la gente y de la prensa que respeta su vida sentimental: "¡Y a la mayoría de los medios de comunicación que son tan buenos y llenos de credibilidad! ¡Gracias, gracias, gracias! Por tanto apoyo! ¡Son grandes y comprenden el gran compromiso que tienen con la sociedad y su público! ¡Los Amo a tiempo! ¡Sigamos avanzando con la frente en alto! ¡Estoy feliz de tantas bendiciones que me ha dado el señor! ¡Mismas bendiciones que les deseo a todossssss de manera infinita!".

Como se recordará, cuando Gaby estaba en el reality La Casa de los Famosos, contó que tuvo una pareja a quien sorprendió siéndole infiel con otro hombre mientras ella trabajaba.

"Tenía grabación, estábamos viviendo juntos. Viene un amigo a visitarlo, mi llamado fue muy temprano y él lo sabía. El otro actor con el que tenía escenas no llegó, yo no avisé a casa que llegaría antes", mencionó.

Abrí la puerta, había música, no me vieron llegar y en el 'family room' los vi besándose. Me quedé en shock. Lo único que me pasó por la cabeza es: 'Tienen 5 minutos para hacer lo que ustedes saben qué hacer'. Me subí y ya se fueron", dijo.

Tras su debut en Venevisión en 1990, Spanic llegó a México para protagonizar La Usurpadora en Televisa, telenovela de 1998 que la catapultó a la fama internacional y se volvió uno de los melodramas más exitosos de la empresa.

Tras consolidarse como una de las villanas más odiadas y estar en más telenovelas la televisora de San Ángel como La Intrusa y Soy tu dueña, se cambió a TV Azteca en 2011, sin embargo, esta traición resultó ser una pesadilla.

La venezolana terminó demandando al Ajusco por presunto incumplimiento de contrato en el 2016 luego de que asegurara que le quitaron el contrato de exclusividad cuando aún le quedaba un proyecto pendiente por hacer. Gaby fue vetada de TV Azteca.

Fuente: Instagram @gabyspanictv y Agencia México