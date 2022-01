Tras 15 años retirada y amorío con productor de Televisa, actriz vuelve a las novelas ¿en TV Azteca?

Ciudad de México.- Una famosa protagonista, quien lleva 15 años retirada de las telenovelas y tuvo un amargo divorcio, alista su regreso a la pantalla chica ¿en Televisa o en TV Azteca?

Se trata de Angélica Rivera, quien dejó la farándula tras protagonizar Destilando amor con Eduardo Yáñez (telenovela que le ganó el apodo de 'La Gaviota'), para convertirse en primera dama de México al casarse con el expresidente Enrique Peña Nieto.

Ambos anunciaron su divorcio en el 2019 pocos meses después de terminar su sexenio, sin embargo, durante años se dijo que el matrimonio presuntamente era falso y que entre ellos ya no había nada desde hace tiempo pues él le había sido infiel.

Esto no fue confirmado, pero después de esto Rivera desapareció de redes sociales y rara vez ha sido captada en público desde entonces, aunque en los 90's y principios de los 2000 fue la estrella de telenovelas más cotizada.

Durante el tiempo que trabajó en Televisa, de 1988 a 2007, la actriz tenía un 'jugoso' contrato de exclusividad y estuvo en melodramas como La pícara soñadora, Sueño de amor, La dueña, Ángela, Sin pecado concebido y Mariana de la noche.

La exesposa del productor de Televisa José Alberto 'El Guero' Castro, con quien se rumora haría su regreso a la pantalla desde hace tiempo, tuvo tres hijas con él: Sofía Castro, Fernanda Castro y Regina Castro.

Ambos se casaron en 1994 y se divorciaron en el 2008, sin embargo, siguen siendo amigos y conviven juntos en familia, por lo que se dice que sería de la mano de su primer esposo que 'La Gaviota' haría su regreso triunfal.

Ahora, revelan que Rivera al fin sí regresaría a la pantalla chica y dan una contundente prueba. En exclusiva, el youtuber de espectáculos Alejandro Zúñiga reveló:

Me contaron que Angélica Rivera ya está por los pasillos de Televisa. Recientemente ha sido vista y según lo que me cuentan, actualmente en Televisa solo ves a los que ya tienen proyecto o están iniciando algo, no es como antes".