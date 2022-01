Tras pleito en Televisa y 'veto' de 'Hoy', Galilea Montijo rompe en llanto y se despide en vivo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En medio de un pleito con una excompañera de Televisa, en redes sociales circula un video en el que la conductora del programa Hoy Galilea Montijo se despide entre lágrimas de la audiencia luego de varios años como titular de un programa.

Y esque en medio de rumores de que ejecutivos la buscarían vetar y reemplazar del matutino tras tantos escándalos en los que se ha visto involucrada, la tapatía ahora se enfrascó en una guerra de declaraciones con su excolega Lilí Brillanti.

Como se recordará, ambas trabajaron en Vida TV, programa de Televisa que se transmitió a principios de los 2000 (2001-2005) y los conductores titulares eran ambas y el presentador Héctor Sandarti.

Esta semana salieron a la luz declaraciones de Lilí, quien destapó los roces que había entre ellas cuando trabajaban juntas, asegurando que Galilea incluso amenazaba con golpearla.

Montijo le respondió ante la prensa y en el programa Hoy, confirmando que sí quería golpearla, pero porque ella presuntamente la provocaba, filtraba notas a la prensa en su contra e inventaba chismes.

Ahora, en un tuit de la cuenta oficial del Programa Hoy, revivieron la vez que Galilea anunció su salida de Vida TV. En muletas y junto a Mauricio Barcelata, Raúl Magaña y Jacky García (estos últimos quedaron a cargo de la nueva tapa), se despidió.

¿Yo qué les puedo decir? Después de estos 4 años 6 meses, para mí Vida TV lo ha sido todo. Es mi casa, mi hogar, mi gente... de verdad mil gracias por todo su apoyo. Me voy tranquila porque sé que voy a cumplir un sueño que es el de realizar un protagónico, una telenovela para poder superarme en mi carrera profesional".

La presentadora de Hoy, quien tiene 15 años en el matutino y 27 trabajando en la televisora de San Ángel, antes actuaba en telenovelas y en ese entonces obtuvo el protagónico del melodrama producido por Emilio Larrosa: La verdad oculta.

'La Gali' prometió que terminando de grabar el proyecto regresaría, aunque ya no volvió y se integró al programa Hoy en 2007.

Pero sé que Vida TV es mi casa y siempre tendré las puertas abiertas. Me voy con la idea de que haré la novela pero regresaré. Mi corazón está aquí, mi gente es esta, de verdad gracias por todo lo que me han dado. Me van a faltar palabras para poder explicarles todo lo que siento".

Y agregó: "A toda la producción, a cada uno de ustedes, gracias por todo el esfuerzo. Al staff, a los músicos, en especial a una persona que siempre me ha dado todo su apoyo: Mercedes Fernández, la productora y Alexis Núñez por la oportunidad que me dio de poder trabajar en este programa en el que he aprendido tanto y he hecho tantos amigos, tanta gente que me ha entregado su cariño".

La tapatía finalizó rompiendo en llanto y diciendo:

Gracias de verdad, gracias por siempre, los voy a tener en mi corazón. Los voy a extrañar mucho. A las bailarinas, a todas, gracias".

"Esto no es un adiós, es un hasta luego", le dijo Raúl Magaña, mientras que Barcelata le dijo que seguramente las familias están muy agradecidas por el buen rato que los hizo pasar.

Pese a su pleito actual, en ese entonces Galilea contó que luego de sus diferencias, Lilí logró entender que ella no era su enemiga y no buscaba hacerle ningún daño, por lo que hasta se despidió de ella al aire.

Gracias de verdad a todos... a Héctor Sandarti, Lilí Brillanti, Bodoquito, a todos los que pasaron por este programa, me han hecho entender y aprender muchas cosas. Me han hecho ser un mejor ser humano. Para mí venir a Vida TV no era venir a trabajar, era venir a divertirme. Les encargo el changarro a ustedes tres", finalizó.

Lilí aún no ha respondido a las declaraciones de Galilea, mismas que están causando revuelo debido a que en redes sociales acusan a la exconductora de Vida TV de querer aprovecharse para "tener sus 5 minutos de fama" otra vez luego de que su carrera "no despuntara" como la de la tapatía.

