VIDEO: Actriz de Televisa denuncia que fue discriminada por aerolínea y hasta perdió su vuelo

Ciudad de México.- Momentos de frustración y enojo vivió la actriz de Televisa, Sugey Ábrego, quien en redes sociales denunció que una aerolínea supuestamente la discriminó y le dio preferencia a una persona extranjera, provocando que perdiera su vuelo.

A través de varios videos publicados en su cuenta de Instagram, la artista de 43 años de edad narró entre lágrimas que vivió una injusticia con el personal de Aeroméxico, luego de que este le diera su lugar en la fila a una mujer canadiense para que registrara a 10 perros con los viajaría.

Según explicó en los clips, meses antes se anticipó para consultar los requisitos para que su mascota pudiera viajar con ella, debido a que hay cupo limitado para los animales. Incluso, el día del vuelo llegó temprano, pero cuando llegó su turno le dijeron que ya no había cupo para su can.

Yo compré mi vuelo desde el 16 de noviembre, vine semanas antes para ver cómo era el proceso, sabía que había cupo limitado. No me esperaba que al llegar el día de hoy para ir a Toronto a ver a mi familia y llevar a mi perro, que pocas personas saben que es un perro de asistencia porque sufro de ansiedad y sufrí depresión, me dijeran que no, que ya no tenían cupo", dijo.