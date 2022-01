Cecilia Galliano: La actriz de Televisa impacta con pequeño bañador negro en la piscina

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La actriz Cecilia Galliano decidió tomarse unos días libres lejos del frío de la Ciudad de México para disfrutar de un lugar más cálido y de esa manera darle la bienvenida al 2022 desde la piscina.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Es así como la conductora y modelo argentina decidió complacer a sus fans de Instagram al compartir con ellos un par de fotografías en las que se muestra más coqueta que nunca aprovechando los rayos del sol.

En las imágenes, la estrella de Televisa se muestra en la orilla de la alberca mientras hace alarde de su piel bronceada y de su espectacular anatomía usando un pequeño bañador negro de dos piezas.

En cuestión de minutos, sus más de 2.2 millones de seguidores se hicieran presentes en las instantáneas para dejarle cientos de comentarios donde alaban lo bien conservada que se mantiene y lo guapa que luce.

No cabe duda que Ceci Galliano no se deja vencer por la edad, pues a pesar de contar ya con 40 años, sigue luciendo tan bella como siempre y además, es dueña de una silueta jovial y bien definida que no deja de sorprender.

Fuente: Instagram @ceci_galliano