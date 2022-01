Irina Baeva luce cuerpazo con entallado vestido blanco y recibe el Año Nuevo con Gabriel Soto

Acapulco, Guerrero.- Irina Baeva una vez más desató toda una sensación entre sus miles de seguidores de redes sociales debido a que hace algunas horas apareció luciendo un entallado vestido y mostró que le dio la bienvenida al Año Nuevo 2022 al lado de su novio, Gabriel Soto.

El galán de telenovelas de Televisa y la originaria de Rusia presumieron a través de sus respectivas cuentas de Instagram que se despidieron del Año Viejo en el precioso puerto de Acapulco, Guerrero, al lado de las hijas de él, Elissa Marie y Alexa Miranda.

En una de las fotografías que compartió, Baeva mostró el increíble atuendo que llevó a la celebración de Año Nuevo y en esta ocasión se trató de un apretado vestido de color blanco con el cual resaltó su cuerpazo, tacones blancos, el cabello sujeto en una coleta.

Por su parte, el protagonista del melodrama Amor Dividido se dejó ver con un atuendo más relajado compuesto por suéter amarillo y pantalón negro.

¡HAPPY NEW YEAR!... ¡Viene un gran año, so let’s rock it!", escribió la también modelo de 29 años.