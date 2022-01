¿Rafael Amaya? Querido actor de 'El Señor de los Cielos' pide matrimonio a famosa actriz en Mazatlán

Mazatlán, Sinaloa.- Un famoso actor de la narcoserie El Señor de los Cielos presumió a través de sus redes sociales que se había comprometido en matrimonio durante sus vacaciones en Mazatlán, Sinaloa.

Sin embargo, no se trata del protagonista Rafael Amaya quien dio vida a 'Aurelio Casillas' sino quien fuera su hermano en la serie 'Chacorta', personaje que fue interpretado por el actor Raúl Méndez.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el exitoso artista mostró que le había dado el anillo de matrimonio a su novia, la también actriz Carmen Muga, durante el viaje que hicieron a las preciosas playas de Mazatlán.

Por su parte, Carmen también aprovechó su perfil para presumir que estaba muy feliz por haberse comprometido con Méndez durante una mágica velada nocturna en el mar.

No me puedo creer lo qué pasó anoche, siempre había soñado como toda niña como algún día me pedían matrimonio. Lo de ayer fue mil veces mejor de lo que jamás hubiera pensado", añadió.