¿Se separan? Tras 25 años de relación, Omar Chaparro da impactante noticia de 'La Mojarrita'

Ciudad de México.- Omar Chaparro y su esposa, Lucy, mejor conocida como 'La Mojarrita' se hicieron novios hace 25 años, pero este domingo, 2 de enero, el actor utilizó sus redes sociales para dar una impactante noticia con respecto a su matriminio... ¿se separan?

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Omar Chaparro, al igual que otras figuras del medio había gozado de tener una de las relaciones más estables en la farándula, cosa que no cambió este domingo, cuando el comediante y actor envió un romántico mensaje a su esposa en el que le agradecía por haber pasado los últimos 25 años juntos, ¿la razón? la pareja está cumpliendo su aniversario de noviazgo.

Hoy no sólo celebro el inicio del ao 2022, celebro una de las decisiones más sabias que he tomado en mi vida, que a pesar de que te veía como alguien fuera de mi liga, me aventuré a pedirte que fueras mi novia esa noche en el Robin Club, en Chihuahua y hoy festejamos 25 años que me dijiste sí. Te amo." Declaró el protagonista de 'No manches Frida'.