Acabó desfigurada: Tras huir del narco y traicionar a TV Azteca, actriz de Televisa da dura noticia

Ciudad de México.- Una famosa actriz de Televisa, quien el año pasado se unió a TV Azteca y los traicionó al irse a Telemundo, da una fuerte noticia sobre su salud y usuarios no pueden evitar notar su radical cambio en el rostro.

Se trata de Laura Flores, quien estuvo en telenovelas como El derecho de nacer, Clarisa, Marisol, Gotita de amor, Tres Mujeres y Cómplices al rescate, sin embargo, se dijo que fue vetada de Televisa por irse a Telemundo cuando se fue a vivir a EU.

Como se recordará, hace más de una década decidió abandonar México para irse a vivir a Estados Unidos presuntamente tras temer por su familia luego de supuestas amenazas del narco.

La artista mexicana regresó a México en el 2020 para participar en la telenovela Fuego Ardiente de la mano de Televisa, aunque meses después se integró como participante al reality de cocina MasterChef Celebrity en TV Azteca.

Sin embargo, su paso por el Ajusco no fue del todo grato para la empresa ya que aseguran que Laura hizo lo posible para salir del reality ya que debía volver a Telemundo para estar en Así se baila. Según reportó Álex Kaffie, ejecutivos enfurecieron con Flores por esta traición.

Ahora, la actriz contó en una entrevista con el matutino Sale el Sol de Imagen Televisión, tendrá que entrar al quirófano muy pronto por un problema que tiene en la rodilla.

Tengo un serio problema en la rodilla, muy serio. Me van a tener que poner una rodilla biónica, una reconstrucción de rodilla. En un par de años, una parte de mi rodilla me la tienen que quitar y ponerme una parte de titanio. Como mujer biónica voy a quedar", dijo.

Y añadió: "Esque a mí me operaron del ligamento cruzado que se me rompió en 2008. Con tanto ejercicio que he hecho ya está hueso con hueso, no hay cartílago y estoy desarrollando una artritis en esa rodilla, entonces, la solución es esa".

Sin embargo, aunque ya es muy delgada, la actriz compartió que tendrá que bajar de peso para evitar que la molestia se haga más fuerte.

Mientras con el cartílago que me queda, lo ideal es estar más delgada, no porque esté gorda sino porque mientras más delgado esté el individuo menos presión tiene la rodilla, por eso estoy a dieta para ponerme flaquita".

Finalmente, comentó que no es algo peligroso aunque sí será una operación delicada, aunque comentó que "supuestamente uno queda perfecto" después de la cirugía, pues quiere volver a caminar mejor y hacer ejercicio.

Sé de gente que vuelve a correr, jugar futbol y tiene su vida normal", dijo.

Y aunque la actriz y exconductora del programa Hoy hablaba de la opración usuarios no pudieron evitar notar lo distinta que luce, resaltando que ya se había "excedido de bótox" en el rostro y lucía irreconocible.

Flores ya ha admitido en el pasado someterse a algunos arreglitos, sin embargo, internautas le pidieron que deje de modificarse sus facciones pues algunos hasta señalaron que se ve "desfigurada".

