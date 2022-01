Adiós Televisa: Galilea Montijo anuncia que Andrea Legarreta deja 'Hoy' y presentan a su reemplazo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Usuarios quedaron en shock al darse cuenta que Andrea Legarreta no estuvo en el programa Hoy este jueves y en su lugar estuvo una querida actriz de telenovelas, por lo que Galilea Montijo confirmó al aire la razón. ¿No volverá a Televisa?

Luego de más de 20 años en la emisión, la esposa de Erik Rubín se ausentó del matutino más visto de la televisión abierta en México, por lo que en redes rápidamente empezaron las especulaciones del por qué Andrea no estuvo, pues casi nunca falta.

Los primeros rumores indicaban que la presentadora habría dado positivo a Covid-19 de nueva cuenta ya que otros de sus compañeros como Raúl Araiza, Arath de la Torre y 'El Capi' Albores tuvieron que dejar el programa por el contagio.

Sin embargo, otros aseguraban que ya no volvería por algún roce con Galilea Montijo o porque simplemente decidió abandonar el matutino, ya que Legarreta ha confesado en el pasado que ha intentado renunciar al menos tres veces.

En la mesa en la que usualmente se sienta el elenco principal: Paul Stanley, Galilea Montijo, Tania Rincón y Andrea Escalona, ahora estaba la actriz de telenovelas Gaby Carrillo reemplazando a Andrea.

Es por esto que durante uno de los segmentos al inicio de la transmisión, Gali interrumpió para informar al público todo sobre la ausencia de Andrea, confirmando que no estaría y dando la razón.

Oigan, antes de que comencemos... 'que Galilea la quería golpear 80 años después', 'La Bebabets, que la corrí'... No. Nuestra Legarreta no tiene Covid tampoco, está bien. Se nos fue a sacar el pasaporte, mañana si Dios quiere ya estará con nosotros".

"Esque no hay citas", interrumpió Paul Stanley mientras Gali narró su experiencia: "Yo fui a lo de la visa y me dijeron que había cita hasta el 2025", comentó Gali. "A mí también me pasó", coincidió Gaby mientras Tania agregó: "Esque están dando menos citas para cuidar a la gente".

Así que afortunadamente para los seguidores y fans de la conductora, Legarreta estará de vuelta este viernes 21 de enero una vez termine sus trámites, mismos que fueron pausados debido a la pandemia por Covid-19.

