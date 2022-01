¿En bancarrota? Luis Miguel reaparece en calles de Miami tras rumores de que padece depresión

Miami, Estados Unidos.- Luis Miguel sorprendió al reaparecer por las calles de Miami, Florida, tras rumorearse que se encontraba en la ruina, con problemas de salud y depresión derivados de esa situación.

El cantante fue visto y fotografiado en varios sitios, pero una de las imágenes que más llamó la atención en redes sociales fue una en la que aparece en una agencia de autos Rolls-Royce, aumentando los rumores de que estaría por comprar uno de estos vehículos de lujo.

La marca británica es bastante exclusiva y es considerada una de las marcas de carros más lujosa del mundo; incluso este tipo de unidades son hechas sobre pedido y solo están "al alcance de unos pocos".

En otra fotografía, El Sol fue captado en un restaurante, luciendo un aspecto más jovial y saludable comparado con las últimas veces que fue visto en los medios de comunicación.

Cabe mencionar que su amigo cercano, Toño Mauri, negó que Luis Miguel esté pasando por problemas económicos y de salud, pero que se encuentra buscando nuevo material musical.

Tiene un buen equipo, que yo sepa no está en esa situación económica. Tampoco tengo registrado que haya tenido problemas de salud. Lo que sí sé es que está motivado, está buscando canciones. La última vez que nos vimos, hablamos de muchas cosas, pero no de trabajo, más situaciones personales. Es una persona muy simpática", dijo en entrevista para el programa Sale el Sol.

Sobre si el intérprete de 'La Incondicional' ya está vacunado contra el Covid-19, Mauri dijo que lo había visto hace poco y que hablaron por un buen rato.

Yo espero (que esté vacunado). La última vez que nos vimos, yo todavía no me enfermaba, estuvimos en un bar, mi cuñado, él y yo, platicamos largo rato, como una hora, y hablábamos de cosas que nos pasaron de chicos… es una persona cercana a Dios. Luis Miguel ahorita no es el de hace 10 años", relató.