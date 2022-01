Enfermo y sin un peso: Sin trabajo en Televisa, famoso actor lucha por sobrevivir y suplica ayuda

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso actor y comediante, quien estuvo años en Televisa y acabó sin dinero durante la pandemia, sufrió una aparatosa caída y suplica por trabajo a Televisa.

Se trata de Ricardo Hill, quien participó años en programas de la barra cómica de Televisa, conocido por imitar al periodista Joaquín López-Dóriga y participar en programas como La Parodia, La Hora Pico y El privilegio de mandar.

Pese a que gozó de gran éxito, con el tiempo dejó de ser llamado por la televisora de San Ángel y perdió su trabajo. Aunque también participó en algunos programas de TV Azteca como Ponle de Noche, tampoco se quedó con algún proyecto en el Ajusco.

El actor enfermó debido a su tabaquismo de EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica), y luego fue diagnosticado con enfisema pulmonar. Al verse desempleado y sin ahorros, cayó en una profunda ansiedad y depresión.

En el 2020, Ricardo reveló que prácticamente quedó en el olvido, ya que ni Televisa ni la Asociación Nacional de Actores (ANDA) lo habrían apoyado, pero logró salir adelante gracias a amigos que lo ayudaron a pagar algunas cuentas.

El comediante tuvo que vender su vehículo y ahora tiene que viajar en transporte público, además de que se puso a vender cubrebocas, gel y hasta tenis para generar algo de ingresos en la pandemia.

Una amiga tiene productos para la pandemia: mascarillas, geles, desinfectantes... Y por otro lado, también tenis. La gente no me cree que venda cosas; me pregunta que si es verdad que se me acabó el dinero", dijo entonces.

Luego de que en 2021 empezara a reactivarse un poco su situación, la semana pasada sufrió una grave caída en su propia casa, por lo que tuvo que ser hospitalizado.

En entrevista para el programa De Primera Mano de Imagen Televisión, compartió:

Perdí el equilibrio, me fui para atrás, me pegue en la cabeza y en la espalda. Me paré en el baño en la madrugada, y perdí el equilibrio y me caí y luego ya me levantaron mis hermanos", dijo.

Pese a que la caída no fue muy grave, el actor confesó que lleva un tratamiento para tratar los dolores que le dejó.

De la caída ya estoy mejor, con unos fuertes dolores, pero ya mejor. Ninguna fractura, me revisaron bien, me inyectaron, me mandaron medicamento, el medicamento si me dañó un poco el estómago", comentó.

Hill comentó que necesita trabajar y regresar a los escenarios, ya que la pandemia lo ha dejado con muchos gastos.

Yo sí quiero, falta que quiera Televisa. Yo sí puedo trabajar, lo que pasa es que no ha habido trabajo, y he trabajado, el año pasado trabajé poco, pero trabajé, haciendo shows, doblaje y la libré un poco, pero sí, estoy apretado como la mayoría", finalizó.

Fuente: Canal de YouTube de Imagen Entretenimiento e Instagram @ricardohill7