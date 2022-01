FOTOS: Camila Sodi se 'escapa' de México; es captada plenamente enamorada en Francia

Comparta este artículo

París, Francia.- Camila Sodi, sobrina de Thalía, no estuvo durante el cumpleaños número 104 de su abuela, pero sí que pasó un gran rato en París, Francia, lugar en donde ha estado desde hace algunos días, tal y como presumió en sus redes sociales.

Desde hace algunos días, la protagonista de Rubí (2020) se escapó de los foros de Televisa y de México para irse de vacaciones; hasta hace unas semanas, la actriz de Inocente de ti, Señorita Pólvora y A que no me dejas estaba en Estados Unidos disfrutando del invierno y de un clima montañoso, pero esto cambió hace poco.

La actriz no ha tenido reparo en presumir que disfruta del caviar, champaña y de las increíbles vistas que sólo París puede brindar, hecho que no pasó por desapercibido para Angelique Boyer, actriz de Televisa que de hecho es originaria de Francia, por lo que pasó a darle un 'like' a Sodi.

Amigos, champañas, ver a mi hermana Margaux , encontrar un amor a la izquierda, brunchear, torre Eiffel de día , de noche y en el atardecer, arte en los museos y en las calles, felicidad , ansiedad , emoción máxima , plenitud , inspiración, cenas fantásticas comiendo ranas, cabaret, risas , abrazos en el frío y caminar de la mano por la ciudad . Enamorada … de Paris .

Entre los famosos que reaccionaron a las magníficas fotografías de Camila Sodi, se encuentran Sergio Sepúlveda, Ana Claudia Talancón y Beatriz Cisneros.

Fuentes: Instagram @camilasodi_