¿Luto en Televisa? Tras enfermar y acabar de taxista, dan por muerto a famoso actor de novelas

Ciudad de México.- Un entrañable actor, quien estuvo en telenovelas de Televisa como Serafín, Soñadoras, Carita de Ángel y Amigas y Rivales y acabó de taxista ante la falta de trabajo, fue dado por muerto en redes sociales luego de vencer al cáncer.

Se trata del primer actor Sergio DeFassio, quien ha tenido unos años difíciles luego de que le detectaran un tumor maligno en la cabeza y atravesara múltiples cirugías para erradicarlo. Esto causó que se alejara de los foros.

Cuando trató de regresar al superar al cáncer, los productores le dieron la espalda debido a su condición de salud, pues creían que tendría problemas para aprenderse los diálogos.

Ante la imposibilidad de regresar a los sets de grabación hasta que recupera su imagen saludable y el supuesto veto de Televisa por su enfermedad, el primer actor empezó a ganarse la vida de chofer, pues se convirtió en taxista por aplicación.

Ahora, trascendió que el histrión, quien lleva algunos años alejado de la pantalla chica, fue dado por muerto en redes sociales. Él mismo responde a estas versiones y da una impactante noticia.

En entrevista con el programa De Primera Mano, el actor contó que regresa a la soltería luego de terminar de manera definitiva con quien fuera su novia, una mujer 36 años menor y con quien tenía planes de casarse.

No quiero hablar mal de ella, no soy de ese tipo de personas que hablan mal de sus relaciones. Simple y sencillamente no nos entendimos, que le vaya bien y encuentre realmente el amor porque yo sí la quería pero se fue desvaneciendo ese amor por sus actitudes", dijo.

El actor también se encuentra analizando junto a su abogado la posibilidad de entablar una demanda contra quien resulte responsable de difundir en redes sociales la noticia falsa de su muerte.

"Es muy rara la sensación que tengo. No sé si es de disgusto, de malestar o de risa. El hecho de que yo vea una nota donde dicen que me están velando, imagínate nada más. 'En un velatorio de la CDMX están velando al actor Sergio DeFassio, quien tuvo cáncer en la cabeza, no aguantó la operación. Su hijo nos informó que lo están velando en la CDMX'", contó.

Es muy extraña la sensación que uno tiene que estás oyendo y viendo que estás muerto para ellos entonces imagínate para mi familia o mi hijo, que afortunadamente no vio la nota. Imagínate que se hubiera enterado o que alguien que me admire o me quiera le dé un paro cardíaco. Una cosa es que des una nota amarillista pero esto es el colmo", dijo contundente.

