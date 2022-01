Por traición, TV Azteca despide al chef Herrera de 'MasterChef'; este será su reemplazo

Ciudad de México.- El pasado mes de diciembre, llegó a su fin la primera edición de MasterChef Celebrity; después de polémicas, enfermos de Covid-19 y hasta platillos extremos, el cantante sinaloense Germán Montero se coronó como el ganador y se llevó a casa un millón y medio de pesos.

Tras esto, se reveló que el chef Adrián Herrera dejaría de ser juez en el reality show de TV Azteca, MasterChef Junior, lo que provocó que muchos comenzaran a preguntarse quién tomará la batuta después de esta inesperada salida.

Según se ha rumorado, el motivo de este radical cambio se pudo deber a que los productores consideraron como traición la decisión de que el cocinero se sumara al nuevo proyecto MasterChef Latino en la empresa Estrella TV de Estados Unidos.

A través de redes sociales, el chef expresó su tristeza por abandonar el programa luego de tanto tiempo trabajando en él y aseguró que no fue su decisión, sino que simplemente no lo tomaron en cuenta para la próxima edición.

La verdad es una lástima, pues me hubiera gustado enterarme a través de ellos, pero eso no ocurrió. Inconcebible que después de 9 temporadas y casi 6 años de ser parte de este proyecto no se hayan tomado la cortesía de avisarme personalmente", dijo.