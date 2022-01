Tras 35 años en Televisa y beso gay, productora 'corre' a conductor de 'Hoy' por grave razón

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de que abandonara el programa Hoy por haber dado positivo a Covid-19, el conductor Raúl Araiza desató indignación al ser captado en las playas de Acapulco acompañado de más personas. Ahora, es la productora Andrea Rodríguez quien reacciona. ¿Lo castigó?

Pese a que desde la semana pasada 'El Negro' Araiza no se presentó en el matutino de Televisa por haberse contagiado, y hasta la fecha no ha podido salir a cuadro al continuar dando positivo, el fin de semana fue exhibido por Leonardo García en una playa con amigos y sin cubrebocas.

El conductor, quien es bastante querido por el público por su sentido del humor y sus constantes besos con compañeros masculinos, fue tundido en redes por su irresponsablidad.

Tras provocar tremenda polémica en redes al ser acusado de poner en riesgo a otros e incluso burlarse de que tenía Covid-19 y con ese viaje estaba "matándolo", la productora de Hoy Andrea Rodríguez admitió su molestia al enterarse de lo sucedido.

En entrevista publicada por Grupo Fórmula, la productora declaró cómo han afrontado la falta de conductores a causa de esta fuerte ola de contagios que se han presentado en el elenco. Como se recordará, tanto Paul Stanley como Arath de la Torre se ausentaron del programa debido al virus.

Ha sido un año que empezamos con cambio de escenografía, cambio de secciones, pensamos que empezaríamos con el equipo completo, que regresábamos con todo y de repente, salió positiva Joely que es la novia de Paul y luego salió positivo el Negro y pues la primera semana nos la llevamos tranquilos con Moi Muñoz apoyándonos y estaba Arath de la Torre", comentó.

Y agregó: "Luego el jueves de la semana pasada, me dice Arath a la mitad del programa que salió positiva su mujer, y en ese momento le dije que se fuera. Nos quedamos ahora sí con un conductor menos, y el viernes nos ayudó Sergio Mayer y estábamos todos esperanzados de que salieran las pruebas negativas de Joely y 'El Negro', para que pudiéramos regresar casi todos, pero el sábado me habla el Negrito y me dice que salió positivo".

La productora decidió comunicarse con un doctor, quien les recomendó que Raúl no se presentara por el momento pues había probabilidades de que siguiera el contagio.

Posteriormente, la productora reveló que Araiza sí le dijo que iría a Acapulco, pero ella creyó que lo haría para aislarse en su departamento allá, no que estaría con más gente o en público sin cubrebocas.

Yo pensé, como todos ustedes, que se iba a ir a Acapulco a quedarse a un lugar donde no hubiera gente. Entonces cuando veo las imágenes, me saqué mucho de onda igual que muchos de ustedes", dijo.

"Le hablé por teléfono y me dijo que únicamente había tres personas y le dije: 'pero es que estás poniendo en riesgo a esas tres personas', me dijo que la playa estaba sola y le dije es que 'sola, es sola'. Como cuando Andreíta y a mí nos dio y estábamos en Villa del Carbón, ella y yo estábamos solas".

¿Lo suspendió? Aunque no estará en los próximos días en el matutino, al parecer no tomó más cartas en el asunto posiblemente por tantas bajas que ha tenido en el matutino hasta ahora y solamente declaró que él le pidió una disculpa.

Entonces me pidió una disculpa, me dijo que lo entendía y pues ya... fue lo único que sucedió. Espero que el lunes ya regrese y esté negativo. Él se encuentra totalmente resguardado en su departamento en Acapulco. Esperemos que el sábado que se haga la prueba salga negativo y lo podamos tener el lunes", finalizó.

Fuente: Canal de YouTube de Programa Hoy, Radiofórmula e Instagram @programahoy y @chamonic3