Tras caer en ruina y duro despido, Televisa perdona veto a polémico actor y vuelve ¿con protagónico?

Ciudad de México.- Un famoso actor mexicano, quien confesó que acabó en ruina tras ser vetado de Televisa por un escándalo, reapareció en la televisora y confesó cuáles son sus planes laborales para este 2022.

Se trata del controversial galán Roberto Romano, quien dijo que cayó en una severa depresión por quedarse sin trabajo, su pareja y en la ruina debido a que fue despedido del melodrama Imperio de Mentiras pese a que ya tenía escenas grabadas pues salieron a la luz unos mensajes en los que insultaba a una mujer, quien presuntamente era novia de uno de sus primos.

Lamentablemente se hizo un mal uso de mis redes sociales, yo creo que sí me la hackearon pero tampoco puedo decir 'me la hackearon' porque no entraron a mi cuenta. Yo nunca lo escribí... Yo colgaba el teléfono y lloraba, así de frustración de decir '¿qué está pasando?' Me tacharon de feminicida en potencia", dijo el recordar el escándalo.