Tras dejar novelas de Televisa por TV Azteca, conductor de 'VLA' aparece en 'Hoy' con fuerte noticia

Ciudad de México.- Un conductor de Venga la Alegría, quien estuvo 17 años trabajando en Televisa, rompe el silencio sobre la cirugía que atravesó su exesposa y 'aparece' en el programa Hoy.

Se trata del conductor Patricio Borghetti, quien en 2017 se integró al matutino del Ajusco luego de pertenecer 17 años a las filas de la televisora de San Ángel, donde estuvo en telenovelas como DKDA Sueños de juventud, El juego de la vida y Rebelde.

Aunque no apareció en el foro del programa Hoy, sí en sus redes sociales, y esque Borghetti contó algunos detalles del estado de salud de su ex, la actriz Grettell Valdez, quien fue intervenida quirúrgicamente para extirparle una verruga del dedo pulgar que, de acuerdo con los médicos, podría haber mutado y volverse cancerígeno.

La mañana de este jueves, el presentador informó al público del programa de TV Azteca Venga la Alegría sobre el estado de salud de la madre de su hijo Santino.

Salió muy bien, la verdad, sí es correcta la información, ayer fue intervenida, por suerte salió todo bien, Santino estuvo ahí con ella, y luego los miércoles viene a casa, entonces la operación nos encontramos en el camino, yo saliendo de aquí y ya pude verla a ella, fue ambulatoria, estaba bien".

Pato explicó a qué se debió la cirugía: "En realidad estuve platicando con ella, me decía que se descubrió que tenía una bacteria que, si no se quitaba, se podía convertir en cáncer. Entonces tuvieron que remover toda la zona que estaba contaminada por esta bacteria para que no avanzara a algo más peligroso".

De la misma manera, el artista destacó que siempre estuvo al pendiente de su hijo durante la operación de Valdez.

Entonces hablé con Santino en la mañana durante la operación, hay que estar atentos a cómo lo toman los hijos, estaba muy tranquilo, muy confiado, sabía que iba a salir todo bien y gracias a Dios fue así".

Sobre el estado actual de la actriz de telenovelas, Pato detalló que no le amputaron el dedo por completo, solo una parte.

Ya está en su casa, fue ambulatorio. Tuvieron que removerle parte de su dedo, no, un trozo, le queda el dedo, pero si tuvieron que quitarle toda la parte que estaba contaminada”.

Por último, Borghetti manifestó que, aunque hace muchos años se divorció de Grettell y actualmente está casado con Odalys Ramírez, eso no impide que hoy lleven una buena relación por el bien de su hijo.

"Santino, está bien, está tranquilo, todos estuvimos al pendiente, ella siempre, a pesar de que estamos separados, es familia, entonces... nos hemos apoyado, es una situación difícil, te asusta, te angustia un poco, entonces saber que tiene como contención por todos lados, sus amigos la acompañaron, o sea, está bien, salió bien, entonces va a estar bien", concluyó.

Fuente: Instagram @vengalaalegriatva, Twitter @programa_hoy y Agencia México