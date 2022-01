Tras llegar a Televisa, Anette Michel confiesa la condición que pondría para volver a TV Azteca

Ciudad de México.- Anette Michel, quien se desempeñó hasta el año 2020 como la conductora de la versión mexicana de MasterChef, decidió dejar TV Azteca para unirse al elenco de la telenovela Volverte a ver de la mano de Televisa.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

La famosa, que actualmente se encuentra trabajando en el melodrama Contigo sí confesó en una reciente entrevista con el programa Todo Para la Mujer que le habría gustado estar al frente de más temporadas del exitoso show de cocina.

Y aunque reconoció que su participación en MasterChef fue una experiencia inolvidable, la también actriz aseguró que ese ciclo está cerrado en su carrera artística, porque su contrato no culminó en los mejores términos con la televisora.

En ese sentido, Anette enfatizó en que la condición que pondría para regresar al Ajusco sería no tener que tratar con los actuales encargados del área de producción, debido a que fue con ellos con quien tuvo problemas en su momento.

Con la empresa, tal cual, (quedé) perfectamente, con todo lo que fue mi carrera. Con la gente que está manejando en este momento la producción, no. Para ser sincera hubo cosas muy desagradables que me ayudaron a tomar la decisión (de salir)", expresó.

En entrevista con la revista Quién, la intérprete de Secretos de familia afirmó que abandonó la conducción de MasterChef México ya que hubo cambios internos que no le convencieron.

Lo hice ocho temporadas, fui inmensamente feliz. Adoro a los chefs, a la producción, la producción es extraordinaria, pero las situaciones internas, administrativas, no van conmigo, los términos y condiciones nuevos no estoy de acuerdo y no puedo (…) Yo soy una persona muy derecha, siempre he sido de una sola pieza… en este momento es imposible, así que tengo que decirle no a MasterChef", detalló.