Adiós TV Azteca: Tras llegar a 'VLA', conductor se va de México y presentan a su reemplazo

Ciudad de México.- Un carismático y querido conductor, quien se unió a TV Azteca en 2017 y debutó en Venga la Alegría poco después, terminó ahogado en llanto frente a las cámaras de la empresa luego de anunciarse que saldría del aire debido a que abandonaría México por una importante razón.

Se trata del aclamado atleta mexicano Ernesto Cazares, quien fue el primer campeón del exitoso reality Exatlón México y esto le abrió las puertas en el Ajusco pues ha podido aparecer en distintos proyectos como VLA, La Resolana, entre otros.

Incluso esta misma fama lo llevó a ser nombrado capitán de uno de los equipos del nuevo reality Todos a bailar pero lamentablemente el pasado sábado 15 de enero se tuvo que despedir de la competencia ahogado en llanto.

El hermano de Aristeo Cazares no se va a Televisa sino viaja fuera de México debido a que volverá a las playas de República Dominicana para la primera temporada de Exatlón All Starts.

Entre lágrimas y muy conmovido por dejar a su familia 'Los Fantásticos Ramos', Ernesto se despidió del concurso conducido por Ingrid Coronado:

La neta es que sí me da mucho sentimiento despedirme de mi familia, yo no soy una persona que llore pero la neta han sido bien buena onda y se ve las ganas de luchar que tienen y eso me lo llevo", dijo llorando.