Aleida Núñez aclara si tiene un romance con millonario estadounidense

Ciudad de México.- Aleida Núñez decidió poner fin a la polémica en la que se vio envuelta en días pasados, luego de darse a conocer que estaría saliendo con un empresario originario de Texas, al que conoció a través de su página de internet y quien recientemente se la llevó de viaje a Dubai.

La actriz mexicana de 40 años negó tajantemente haber iniciado un romance con el hombre identificado por una publicación como Bubba Saulsbury de 51, y explicó cómo es que lo conoció, desestimando que lo hubiera hecho por internet.

Creo que hay algunas cosas ahí que están fuera de contexto, yo no lo conocí vía internet, a mí me lo presentó una amiga en común, nos conocimos en octubre, y ahí él empezó a venirme a visitar a México”, explicó Núñez en la entrevista brindada al programa ‘Venga la Alegría’.

De la misma manera, la artista aclaró que ella ya tenía planeado su viaje al país de Oriente Medio, y no fue un regalo que esta persona le brindó, e incluso aseguró que tomó con humor el término con el que llamaron a su amigo.

Se dio la situación de que yo tenía justo programado irme a Emiratos Árabes y a Turquía, él me dijo que tenía unos días libres y pues nos íbamos juntos, a mí no me gustaría abundar respecto a su empresa, obviamente, más allá de lo que tenga o no, conmigo se ha portado muy bien, me ha tratado muy bien, es todo un caballero y creo que ese término que usaron pues ¿qué te digo?, obviamente me da risa", detalló.