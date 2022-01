Calor en la farándula: Maite Perroni y Andrés Tovar encienden el fuego en Internet con esta FOTO

Ciudad de México.- No cabe duda que Maite Perroni comenzó este 2022 con el pie derecho con el estreno de la segunda temporada de Oscuro Deseo en Netflix, pero más allá de ello, la actriz de Rebelde y el Juego de las Llaves está viviendo una apasionada relación con el productor Andrés Tovar, misma que no tiene reparo en presumir a través de su cuenta de Instagram.

Pese a que en un inicio la pareja fue sumamente cuestionada por los rumores que indicaban que iniciaron su relación mientras Tovar aún se encontraba casado, actualmente ambos gozan de gritar su amor al mundo entero, tal y como ocurrió la noche del pasado jueves, 20 de enero, cuando la cantante de 'Sálvame' publicó algunas fotografías con su amado.

En la publicación, Perroni añadió una leyenda donde explica cómo es su vida y su Instagram en este 2022, a la vez en la que se le puede ver a ella, para posteriormente pasar a otras fotos donde se le ve abrazada y sonriente con Tovar, mientras que la tercera imagen sube completamente el tono de los retratos al mostrar al productor posando su mano sobre los glúteos de la actriz.

My body, my Instagram, my life... 2022.