Desahuciada y sin un peso: Tras 8 años desaparecida, querida actriz de Televisa suplica por trabajo

Ciudad de México.- Una querida actriz de Televisa, quien fue diagnosticada con una extraña enfermedad incurable por la que fue desahuciada el año pasado, reaparece y revela que quisiera regresar a la actuación por sus problemas económicos.

Se trata de Teresa Salinas, quien es pareja del actor Alejandro Camacho. Tere formó parte de icónicas telenovelas como Muchachitas y Al filo de la muerte. Aunque no ha tenido una larga trayectoria, según medios, su último proyecto fue en 2014 en la película Seducción.

En 2020, TVNotas reportó que la actriz fue diagnosticada con una enfermedad rara y agresiva y un año después, ambos revelaron que pasaban por un momento muy difícil pues ella fue desahuciada por médicos.

Me desahuciaron, pero no supieron que tenía, no era ni cáncer, no era nada de eso, se llama triguiglicemia, un padecimiento que es crónico y hay que tomar medicamentos de por vida", declaró con la cabeza rapada por los tratamientos.