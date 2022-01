Golpe a Chapoy: Tras dejar TV Azteca, Bisogno desafía veto de ejecutivos y se une ¿a Televisa?

Ciudad de México.- El polémico conductor Daniel Bisogno anunció que está de vuelta en la televisión luego de contagiarse de Covid-19, desafiando la orden que le dieron ejecutivos de TV Azteca.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Y esque el presentador, quien lleva 25 años en el programa de espectáculos Ventaneando, reveló la semana pasada que la empresa le pidió que aunque diera negativo al virus, no regresara durante toda la semana a la televisora.

El martes me haré de nuevo la prueba y si todo sale bien podría regresar al programa, pero la empresa me dijo que toda la semana me ausente por la ola de contagios que se han dado allá", dijo el fin de semana pasado.