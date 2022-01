Se volvió mujer: Tras 26 años vetada de Televisa, actriz anuncia que está enferma y lucha por vivir

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa actriz y cantante, quien hace 8 años confesó en el programa de TV Azteca Ventaneando que se transformaba en mujer y fue vetada de Televisa, revela que temió morir luego de enfermar de Covid-19.

Se trata de Felicia Garza, quien antes de su transición se llamaba Felipe Gil. A sus 74 años de edad, tras no poder ocultar más lo que sentía, reveló que era una mujer transgénero, o como ella sostiene actualmente, "intersexual".

Tras 'salir del clóset' en el programa de Pati Chapoy, se le cerraron muchas puertas y aseguró que su familia la abandonó al no comprender por qué había tomado esa decisión. La mujer con la que estuvo 23 años y sus hijas le dejaron de hablar.

En lo laboral tampoco la tuvo fácil. Felicia, ahora de 81 años de edad, estuvo 26 años vetada de Televisa hasta que en el 2015 se le levantó el castigo y hasta estuvo en el programa Hoy.

Hace unos meses reveló que estaba enferma y dos de sus hijas ni siquiera la visitaban. La actriz padece tromboflebitis en las piernas, por lo que tiene que tener varios cuidados o de lo contrario podría morir.

Ahora, en entrevista con el matutino Sale el Sol de Imagen Televisión, Felicia reveló que temió por su vida y la pasó muy mal luego de contagiarse de Covid-19, además de confesar que decidió no vacunarse porque argumentó que padece trombosis.

La cantante reveló que no solo ella contrajo el virus, sino toda su familia pese a que estaban vacunados con ambas dosis.

Salí positiva hace días, estuve muy malita. Tuve que cuidar a mi familia, todos venían de EU, algunos de ellos por las fiestas decembrinas y todos se contagiaron. Mi nieto que padece de Asperger no hubo quien lo cuidara. Su mamá y papá estaban enfermos. Me tocó cuidarlo pero entonces yo me contagié".

Además, agregó que aunque la pasó muy mal, ya va saliendo de la enfermedad: "El viernes pasado tuve un desmayo. Me dijeron que si seguía así me tenían que internar. Me trajeron oxígeno concentrado y me he sentido un poco mejor. He estado tomando las medicinas que me indicaron y ahí voy. Un poco débil pero espero poco a poco ir saliendo de esta enfermedad".

Tras 10 días enferma y estar con síntomas fuertes, Felicia aconsejó que no se debe vivir con miedo pero sí tomar precauciones.

Estoy enojadísima con esto, porque todo mundo ha sucumbido. Le deseo lo mejor a todos los que me están escuchando. Vamos a quitarnos el miedo de encima, a todos nos puede dar nada más hay que cuidarnos desde un principio. Al momento de los primeros síntomas, tome lo que le indique el doctor".

