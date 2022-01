Tras amargo 'divorcio' de actriz, exgalán de TV Azteca debuta en Televisa y da exclusiva a 'Hoy'

Ciudad de México.- Un exgalán de telenovelas que inició su carrera en TV Azteca y luego se fue a Telemundo, fue captado por primera vez en los pasillos de Televisa y rompió el silencio sobre el caso de violencia en el que se vio involucrado con su expareja.

Se trata de Jonathan Islas, quien en 2002 incursionó en las telenovelas en el Ajusco participando en proyectos como Agua y aceite, Enamórate y Soñarás, para posteriormente irse a las filas de Telemundo.

Islas era pareja de la actriz Fabiola Campomanes, de quien se separó luego de un escándalo ocurrido en 2019, cuando a través de un video en el que mostró sus heridas, la acusó de haberlo agredido estando "drogada y borracha".

Ella respondió a estas declaraciones, asegurando que él fue quien la agredió a ella. En medio de una guerra de dimes y diretes, el actor fue vinculado a proceso por violencia familiar y permaneció en libertad, sin embargo, ahora rompe el silencio.

Por primera vez desde ese momento, el actor fue captado en las instalaciones de Televisa y en exclusiva declaró para el programa Hoy su versión del caso, negando cualquier señalamiento en su contra, además de recalcar que no tiene deudas pendientes con la ley.

Ante la pregunta directa sobre si hubo violencia de su parte contra Fabiola Campomanes, Islas replicó:

Finalmente, Jonathan manifestó que a pesar del incidente que vivió con su famosa expareja no le guarda rencor, además de que aprendió mucho de esa experiencia.

Ahora sí que el que nada debe nada teme, estoy perfecto, estoy agradecido con lo que haya pasado, porque todo es un aprendizaje para mí. Yo no soy una persona rencorosa, yo no juzgo a nadie, tengo una carrera muy limpia, nunca me he colgado de la fama de nadie", remató.