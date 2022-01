Tras amorío con dueño de Televisa y retiro de las novelas, actriz anuncia regreso ¿a TV Azteca?

Ciudad de México.- Una famosa estrella de las telenovelas, quien fue vetada durante 15 años de Televisa y tuvo un romance con el dueño de la empresa, vuelve a la pantalla chica ¿en TV Azteca?

Se trata de Lucía Méndez, quien en los 90's fue 'castigada' durante más de 15 años por irse a Telemundo a grabar Marielena y triunfar en telenovelas de TV Azteca.

Ahora, a sus 66 años luce muy diferente, pues aunque ella asegura solo se aplicó bótox, es evidente que las cirugías en el rostro para rejuvenecer su imagen hicieron que cambiara radicalmente su apariencia y se ha ganado muchas críticas, pues aseguran que luce irreconocible y hasta "desfigurada".

Lucía dio una entrevista exclusiva al programa Ventaneando, y reveló que luego de anunciar que andaba con un hombre 15 años menor, esa relación se terminó.

Son amores pasajeros... me quedó, me lo puse, me lo probé y ya se acabó (...) es bastante difícil tener un compañero ya fijo o con el compromiso de tener una relación, amo mi libertad y soledad".