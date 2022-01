Tras duro divorcio y perder exclusividad en Televisa, actriz da terrible noticia ahogada en llanto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa actriz de telenovelas, quien estuvo durante 19 años en Televisa y enfrentó un duro divorcio que la dejó con tremenda deuda, rompe en llanto en video por una terrible noticia.

Se trata de la actriz y conductora Sugey Ábrego, quien debutó en la televisora de San Ángel en 2002 y estuvo en telenovelas como Clase 406, Rebelde y Destilando Amor. También daba la sección del clima en Matutino Express.

Sugey perdió su contrato de exclusividad en 2016 y hasta estuvo en TV Azteca, sin embargo se integró a la segunda temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy del programa Hoy, de donde lamentablemente fue eliminada.

Esta semana, la actriz sufrió una pesadilla dos días en el aeropuerto cuando intentaba viajar a Toronto, Canadá. En el primer día que se suponía debía viajar, asegura fue discriminada al darle preferencia a una mujer canadiense que llevaba 12 perros, por lo que su perro de asistencia ya no pudo subir al notificarle que ya no había cupo.

Ábrego comunicó que ella necesita a su perro por problemas de ansiedad y depresión que ha tenido, problemas que acarrea luego de haber intentado quitarse la vida tras caer en depresión por su complicado divorcio.

Fue a raíz de mi divorcio. Me llevó a pensar que no servía como mujer, que había fallado, que ya no iba a poder ser madre, que ya no era importante para alguien. Fue simplemente abandono y cuando tú sientes una soledad tan grande te cuestionas muchas cosas y te deprimes. Tu cerebro deja de producir dopamina, serotonina y puedes tener pensamientos suicidas", dijo para 'De Primera Mano'.

"Hay quienes lo llevan a cabo y yo me quedé en el borde de la cornisa de mi penthouse. Me acuerdo que Juanita la empleada doméstica me jaló del suéter y le dije: 'llama a mi mamá, necesito ayuda'", recordó.

En el segundo día, ya que volvió para ahora sí hacer el viaje, Sugey contó entre lágrimas que otra vez no la dejaron subir porque llevó una prueba de antígenos en vez de una prueba PCR de Covid-19, sin embargo, le dijeron que a su perro ya lo habían mandado a Toronto.

Cuando llego a abordar me dicen que no puedo abordar por mi prueba de antígenos porque eso me mandaron hacer pero en ese momento pedí que no documentaran a mi perro y ahorita mientras me hacían esperar para ver si me meten la otra semana me están diciendo que sí enviaron a mi perro a Toronto", dijo ahogada en llanto.

Sugey señaló al empleado que cometió el error y despotricó contra la aerolínea, asegurando que son demasiadas irregularidades. Posteriormente, afortunadamente encontraron a su perro gracias a un señor que la ayudó, buscándolo.

Me acaba de decir un oficial un oficial que encontraron a mi perro y si es así, mi perro entrará por ahí y quiero que ustedes lo vean porque yo no estoy mintiendo (...) esta pin.. aerolínea ni siquiera sabe dónde está un perro y a mi hermano le están diciendo que va a Toronto, desgraciados", dijo enfurecida.

Finalmente, la actriz pudo reunirse con su perro 'Loki', pero asegura jamás volverá a volar con la aerolínea por los terribles dos días que le hicieron pasar.

Además, advirtió que procederá legalmente: "Por supuesto como me conocen procederé y con apoyo de mi equipo enviaremos las cartas correspondientes a La Asociación Federal de Aeronáutica Civil, a la dirección de @aeromexico porque lo que no se registra No sucede sino hay un reporte y seguir sumando a la denuncia en @profecomx para que los animales de #soporteemocional o #asistencia tengan #garantías y no sean tratados como #equipaje porque no deseo que esto lo sufra otra persona con su mascota sin distinción. Bonito, bonito, bonito fin de semana".

