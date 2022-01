Tras pleito con Chapoy y 'Ventaneando', actriz deja Televisa y confirma su 'retiro' ¿en TV Azteca?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa y exitosa actriz, quien tiene un fuerte pleito con Pati Chapoy y hace unas semanas llegó al programa Hoy, abandonó los foros de Televisa y fue captada dentro de las instalaciones ¿de TV Azteca?.

Se trata de la estrella juvenil Gala Montes, quien hizo sus primeras telenovelas como Deseo prohibido en el Ajusco pero sin duda alguna, el proyecto que la lanzó al estrellato fue la narcoserie El Señor de los Cielos en Telemundo.

Sin embargo, desde 2020 se integró a las filas de Televisa para participar con personajes principales en los exitosos melodramas como La mexicana y el güero y Diseñando tu amor.

Desde hace un par de meses, Gala arremetió en contra de Bárbara de Regil y la culpó de ser la causante de que su perrita Nala muriera envenenada. Pero cuando la intérprete de 'Rosario Tijeras' llegó al programa Ventaneando para hablar del tema, la joven actriz no dudó en también lanzarse contra Pati Chapoy y todo el elenco.

Primero, cuando hablen de mí lávense la boca. Segundo, este programita que no diré el nombre ni le daré rating porque ese programa está más muerto que el pobre perro por el cual empezó toda esta vaina, por el cual ustedes no se informan. Si se informaran sabrían de lo que yo les quiero transmitir. Ustedes no piensan, no razonan, ustedes solamente hablan mier... de la gente y por eso les pagan", expresó Montes.

Durante la mañana de este viernes 21 de enero, Gala no apareció en TV Azteca ni en Televisa, sino en la empresa Imagen TV pues dio una entrevista exclusiva al programa Sale el Sol en donde contó que hace unos años estuvo a punto de retirarse.

Hace unos años se me cayó un proyecto que anhelaba muchísimo, fue uno que no vale la pena mencionarlo y me sentía bastante desilusionada pero tenía 16 años", recordó.

La joven de 21 años de edad comentó que hace alrededor de 5 años perdió un importante proyecto y esto la llevó a pensar en dejar la actuación, pero gracias a las palabras de su madre, recapacitó y salió adelante.

Mi mamá me hizo una carta que la tengo guardada y dice que no me rinde, que eso pasa en este ambiente, que no me desespere y entonces cuando me desespero, la vuelvo a leer", agregó.

La finalista de ¿Quién es la máscara? hizo una reflexión y confesó que no podría dejar de actuar porque "es lo único" que sabe hacer y de ello quiere vivir toda su vida: "En la escuela soy bien burra y entonces dijo, mejor sigo actuando y canto y me empecé a mover, hice teatro y entré a Televisa".

