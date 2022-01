TV Azteca hunde a Televisa: Salinas Pliego llega a 'Ventaneando' y da fuerte anuncio a Chapoy

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En el aniversario número 26 de Ventaneando, un personaje bastante mediático y polémico fue el invitado de honor en el programa de espectáculos, el dueño de TV Azteca Ricardo Salinas Pliego.

El empresario acudió al foro del programa dirigido por Pati Chapoy y recordó junto a la periodista la vez que Televisa la quiso meter a la cárcel en 1997 bajo el argumento de que habían robado sus imágenes.

Estos 26 años de 'Ventaneando' tienen una historia y una que a veces damos a conocer. No nos ufanamos de ella en cuanto a que sucedió sino a cómo logramos pasar ese bache terrible porque cuando sale Ventaneando resulta que pisamos callos", comentó Pati.

La periodista compartió que cuando lo vivieron fue "de terror" y recordaron el tema de la libertad de expresión, mismo que ha vuelto a salir a la luz en los últimos días luego de que Twitter vetara a Salinas Pliego por unos tuits en los que "incitaba al acoso".

Les dio mucho coraje a Televisos que surgiera 'Ventaneando' y de pronto un buen día Nacho Morales me llama y me dice: 'hay una orden de aprehensión en contra tuya' y le dije: 'no me digas eso, ¿y por qué?'", mencionó Chapoy.

"Me dice: 'ya no sales de mi oficina te vamos a meter a un coche, te vamos a tapar y te vamos a llevar a tu casa'. Encajuelada. Entonces me llevan a la casa con la orden de ni asomarme por la ventana y al día siguiente recibo la llamada de Ricardo Salinas y me dice: '¿ya viste lo que está pasando afuera de tu casa?'".

Y esque autoridades hicieron tremendo despliegue afuera de su casa con el interés de llevarla presa "por algo que ni sabía", dijo Pati.

Los Televisos habían dicho que esto era piratería, que nos robábamos sus imágenes sin consentimiento, cuando en realidad era una crítica periodística", anunció Salinas. "Basadas en la crestomatía", agregó Pati.

"Acuérdate cómo acabó eso... esque Pati era muy peligrosa", dijo sarcásticamente el empresario, mientras Pati agregaba entre risas: "muy peligrosa con mi 1.60 metros de estatura y 45 kilos de peso".

La periodista compartió que un abogado llegó en un helicóptero a su casa con un amparo preparado por el equipo legal de Azteca y solo así impidieron que ella fuera presa.

Ese helicóptero me llevó a Elektra donde hay un helipuerto, aquí no teníamos todavía, andábamos en pañales".

Finalmente, Salinas agregó: "Fue un día súper intenso, el ánimo de la compañía estaba a todo porque teníamos la razón, estábamos ejerciendo el periodismo. Y echan a andar la justicia, pues ¿cómo? ¿qué clase de justicia es esa?"

"Estábamos muy molestos por decirlo bonito y actuamos en consecuencia y desde entonces luchamos por la libertad de expresión, ya ves lo que me pasó con Twitter, que me vetaron y luego lo corrigieron. Esque cuando dices las verdades, mucha gente se incomoda y eso es un problema. Hay que saber aguantarlo, a mí también me dicen muchas cosas", concluyó.

