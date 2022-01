¿Vuelve a Televisa? Tras años en 'VLA', Anette Cuburu se despide y rompe en llanto en vivo

Ciudad de México.- Luego de años en las filas de TV Azteca, aunque estuvo en Televisa y hasta formó parte del programa Hoy, la conductora Anette Cuburu rompe en llanto y se despide en vivo de famoso programa.

¿Abandona Venga la Alegría? No, Anette se queda en el matutino al que llegó en el 2018 luego de la salida de Ingrid Coronado. La presentadora se despidió del elenco de Al Extremo, al que Vanessa Claudio se incorpora este lunes como su reemplazo.

Luego de casi 10 meses de estar en el elenco de este programa, en el que hace unos meses eran titulares Carmen Muñoz y Uriel Estrada, este viernes 21 de enero Anette dijo adiós a esta emisión y no pudo evitar romper en llanto.

Después de una cápsula en la que mostraron algunos de los momentos que vivió la famosa conductora dentro de la emisión, Cuburu no pudo evitar llorar al escuchar las palabras de su compañero Uriel, quien la llenó de halagos y reconoció su talento.

Nos quedamos con esa bella sonrisa, pero también con el ejemplo. De verdad eres una mujer que lucha todos los días, es un gran ejemplo, porque es madre de familia y de verdad, Anette Cuburu se parte el alma y el corazón, no solamente por este trabajo sino por sus hijos, por su familia que son su principal motor; se despierta muy temprano, cuida de sus hijos, atiende Venga la Alegría, va y viene a su casa... es un gran ejemplo", dijo Uriel en vivo.

La exconductora del programa Hoy, quien fue vetada durante 8 años de todas las televisoras luego de divorciarse en 2011 del padre de sus hijos Alejandro Benítez, un alto ejecutivo de Televisa, agradeció el cariño de su equipo y conmovida compartió:

Quedamos de no llorar, pero es difícil porque son amistades, son cariños, gente que cree en ti y en esta carrera tienes la preparación, tienes los sueños, pero si alguien no te da la oportunidad, no sucede nada entonces, gracias, de verdad, primero que nada al público".