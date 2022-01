Adiós TV Azteca: Tras acabar de 'indigente' y años desaparecido, galán de novelas vuelve a Televisa

Ciudad de México.- Un famoso galán de telenovelas, quien abandonó los melodramas hace 12 años y lleva años alejado de la fama, reaparece en Televisa luego de haberse ido a TV Azteca y se rumorara que acabó de indigente.

Se trata de Rafael Rojas, originario de Costa Rica, quien fue uno de los galanes más cotizados de la década de los 90’s en México, sin embargo, se retiró del medio tras participar en inolvidables telenovelas como Quinceañera, Amor en Silencio y Teresa.

También estuvo en María Isabel, Serafín, Amor real, Marina de la noche y Duelo de pasiones. Su último melodrama en Televisa fue Pasión en el 2008 y después se fue a TV Azteca, donde estuvo en Eternamente tuya y Vidas robadas, en 2009 y 2010 respectivamente.

El histrión se alejó de la farándula entre varios escándalos, siendo uno de ellos su tormentoso divorcio de su exesposa Milena, quien hasta mencionó que el actor sería bisexual.

En 2016 hasta se rumoró que el actor acabó de indigente, pues la revista TVNotas reportó que tras años alejado del medio, Rojas vagaba por las calles de la CDMX pidiendo limosna y hasta comiendo de la basura tras arruinar su carrera y caer en las adicciones.

Tras salir a la luz unas fotografías donde se le veía al actor luciendo bastante desmejorado, con kilos de más y canas, él reapareció para aclarar que estaba bien y todo era falso, además de que Maribel Guardia afirmó que él vivía muy tranquilo en Costa Rica.

El exgalán de telenovelas incluso hasta tomó con humor todo esto pues cuestionó el cómo era posible que pese a que se retiró hace años, "siguiera vendiendo tanto".

Aunque en 2017 estuvo en una película que se filmó en Costa Rica, Rojas asegura que no ha retomado su carrera debido a que su abuelo le dejó una herencia con la que se ha logrado mantener estable económicamente, además de que se enfrentó al acoso sexual.

No tenía necesidad realmente, bendito Dios. Mi abuelo me dejó tierra, me enseñó a sembrar y me dejó muy acomodado. Existieron muchas bajezas y vi que no tenía necesidad", comentó.