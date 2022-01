Busca la gubernatura de Quintana Roo: Roberto Palazuelos se registra como aspirante a precandidato

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este viernes, Roberto Palazuelos se registró como aspirante a precandidato para gobernador de Quintana Roo en el proceso interino de Movimiento Ciudadano, informó el partido político.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

El registro del actor y empresario sucedió en la sede del partido en la Ciudad de México, ante la presidenta de la Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos, Julieta Macías Rábago, el Secretario General de Acuerdos, Juan Zavala y la Coordinadora Estatal en Quintana Roo, Lidia Rojas Fabro.

De esta manera, Movimiento Ciudadano refrenda su compromiso con ser un espacio abierto y un vehículo para la participación de la ciudadanía libre, donde son bienvenidos quienes desean la transformación del país y mejores gobiernos", indicó el partido naranja en un comunicado.

En el evento estuvieron presentes varios representantes del partido, como Ivonne Ortega, diputada federal y Coordinadora Nacional de Enlace Político; Benjamín Alamillo integrante de la Comisión Operativa Nacional y Vania Ávila, secretaria técnica del Consejo Nacional.

Será este 23 de enero que inicien las precampañas de la candidatura a gobernador, mismas que concluirán el 10 de febrero. El dictamen definitivo de la candidatura será el 14 de febrero, cuando se conocerá quienes es el elegido de MC para buscar la gubernatura de Quintana Roo.

Palazuelos perdió ante Laura Fernández Piña en la encuesta que realizó el PAN y PRD para designar a su precandidato y la mañana de este viernes posteó en sus redes sociales: "siempre con el corazón en la mano y un as bajo la manga". Semanas atrás había manifestado que, si no resultaba electo por la coalición PAN-PRD, no participaría en la contienda.

Fuente: El Universal